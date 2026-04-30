Всички автобуси от Пловдив до София и Асеновград и обратно вече ще използват автогарата пред централна жп гара за начална/крайна спирка. Промяната в транспортната схема се налага с цел избягване на объркването сред гражданите, тъй като досега автобусите от столичната квота ползват Централна автогара, а тези от пловдивската квота - автогара "Юг". С уеднаквяването се осигурява и по-удобна връзка с железопътния транспорт, аргументира се заместник-кметът Николай Душков. Предложението беше прието с 31 гласа "за", нито един "против" и 14 "въздържал се", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Със същото решение бе одобрено изграждане на нова спирка в кв. "Прослав" на ул. "Просвета" и включването й в маршрута и маршрутните разписания на автобусни линии № 6, 11, 15, 17, 24, 37, 66, 93, 113 и 222. Освен това бяха въведени новоизградени спирки на бул. "Васил Априлов" и бул. "Кукленско шосе" в маршрута и маршрутните разписания на автобусни линии № 11, 17, 24, 37, 93 и 113, а също и беше премахната автобусна спирка № 279 - "Метан станция" на ул. "Скопие", ползваща се от автобусна линия №37.

По същество цялото предложение съдържа две отделни теми /предложения/. Реално - в едно предложение се опитваме да вземем решение за няколко неща. За автогарата - добре, но правим и други неща, които не знаем защо ги правим. В предложението има сбъркани улици, които са изписани като булеварди. Например, няма улица "Индустриална", има продължение на бул. "Цар Борис III Обединител". Трябва да го оправим това объркване веднъж завинаги. Освен това пише, че няма да разходват общински средства. С какво ги прави тези нови спирки, някой дарява ли ги на общината" - не спести Борислав Инчев от "Браво, Пловдив" критиките към ресорния заместник-кмет по транспорт Николай Душков.

Нападки имаше и към кмета Костадин Димитров относно неработещата електронно-билетна система.

"Системата ИНДРА не работи, но не нося аз отговорност. Нашата задача беше ясна – да подкараме таблата и да има видимост. Вече има мобилно приложение. Дали сме задача да има Гугъл платформа, може би до 1 месец ще имаме видимост и там" - отговори градоначалникът.

Димитров определи ситуацията със синхронизиране на телевизор "Юност" или компютър "Правец" с модерна технология и обясни, че това не е лесно.

По думите му, предстои демонтирането на автоматите за продажба на билети. С концесионера на спирките се провеждат разговори, защото трябва да се изчистят изискванията по концесионния договор.

Приемането на решението за събирането на всички автобуси от/за София на едно място - автогарата пред централна гара, последва със светкавична реакция от Веселин Дошков. Той обяви, че закрива автогара "Юг" от 5 май, като изтъква икономически мотиви.