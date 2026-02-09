Автогара "Север" остава отворена още два месеца, търси се вариант за преместването й до жп гара "Филипово"

© Автогара "Север“ ще запази дейността си през следващите около два месеца, като в този период ще се работи по възможни решения за бъдещата организация на междуградския транспорт от северната част на областта. Това стана ясно след разговор на кмета на Пловдив Костадин Димитров с вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.



Паралелно с това кметът Костадин Димитров е провел разговор със собственика на автогарата Петко Ангелов, в резултат на който е постигнато съгласие дейността на автогара "Север“ да бъде запазена временно, с цел да не се допусне внезапно прекъсване на транспортното обслужване за пътуващите.



Проведени са и разговори с ръководството на Национална компания "Железопътна инфраструктура“, като е обсъдена възможността при наличие на необходимите условия да бъде обособена автогара в района на жп гара Филипово. Подобно решение би позволило автобусните линии от северните общини да се организират в по-добра връзка с железопътния транспорт. По тази идея работи и кметът на Община Съединение Георги Руменов.



"След разговора ми с вицепремиера Гроздан Караджов бяха предприети незабавни съвместни действия с ръководството на НКЖИ за намиране на решение. Благодаря за бързата реакция на вицепремиера Гроздан Караджов, както и за разбирането от страна на собственика на автогарата“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той благодари и на кмета Георги Руменов, като изрази надежда, че с общи усилия ще се намери решение на казуса.