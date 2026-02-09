ИЗПРАТИ НОВИНА
Автогара "Север" остава отворена още два месеца, търси се вариант за преместването й до жп гара "Филипово"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20
©
Автогара "Север“ ще запази дейността си през следващите около два месеца, като в този период ще се работи по възможни решения за бъдещата организация на междуградския транспорт от северната част на областта. Това стана ясно след разговор на кмета на Пловдив Костадин Димитров с вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Паралелно с това кметът Костадин Димитров е провел разговор със собственика на автогарата Петко Ангелов, в резултат на който е постигнато съгласие дейността на автогара "Север“ да бъде запазена временно, с цел да не се допусне внезапно прекъсване на транспортното обслужване за пътуващите.

Проведени са и разговори с ръководството на Национална компания "Железопътна инфраструктура“, като е обсъдена възможността при наличие на необходимите условия да бъде обособена автогара в района на жп гара Филипово. Подобно решение би позволило автобусните линии от северните общини да се организират в по-добра връзка с железопътния транспорт. По тази идея работи и кметът на Община Съединение Георги Руменов.

"След разговора ми с вицепремиера Гроздан Караджов бяха предприети незабавни съвместни действия с ръководството на НКЖИ за намиране на решение. Благодаря за бързата реакция на вицепремиера Гроздан Караджов, както и за разбирането от страна на собственика на автогарата“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той благодари и на кмета Георги Руменов, като изрази надежда, че с общи усилия ще се намери решение на казуса.


Защо я бутнахте като ще работи мозъци
0
 
 
Продали автогарата и не са мислили какво може да стане! Както е казал великият Ботев - А вий, вий ... сте идиоти! За вас става дума, г-да управници!
