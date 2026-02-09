ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Автогара "Север" остава отворена още два месеца, търси се вариант за преместването й до жп гара "Филипово"
Паралелно с това кметът Костадин Димитров е провел разговор със собственика на автогарата Петко Ангелов, в резултат на който е постигнато съгласие дейността на автогара "Север“ да бъде запазена временно, с цел да не се допусне внезапно прекъсване на транспортното обслужване за пътуващите.
Проведени са и разговори с ръководството на Национална компания "Железопътна инфраструктура“, като е обсъдена възможността при наличие на необходимите условия да бъде обособена автогара в района на жп гара Филипово. Подобно решение би позволило автобусните линии от северните общини да се организират в по-добра връзка с железопътния транспорт. По тази идея работи и кметът на Община Съединение Георги Руменов.
"След разговора ми с вицепремиера Гроздан Караджов бяха предприети незабавни съвместни действия с ръководството на НКЖИ за намиране на решение. Благодаря за бързата реакция на вицепремиера Гроздан Караджов, както и за разбирането от страна на собственика на автогарата“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той благодари и на кмета Георги Руменов, като изрази надежда, че с общи усилия ще се намери решение на казуса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 6 мин.
0
преди 41 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Зрелищна катастрофа в Пловдив
14:18 / 09.02.2026
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
13:03 / 09.02.2026
Адвокат за труповете край "Петрохан": Не е нужно да си Хорейшио К...
12:38 / 09.02.2026
Няма виновен за смъртта на Стефчо Безработния Милионер
12:55 / 09.02.2026
Ясни са вече всички участници на Hills of Rock в Пловдив
11:42 / 09.02.2026
Пловдивски лекари се борят за живота на дете, блъснато от мотор
11:51 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS