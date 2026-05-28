Предълъг се оказа последният четвъртък на месец май за общинските съветници в Пловдив. Освен протяжните дискусии по няколко горещи точки, наложи се веднага след приключване на удълженото с 2 часа редовно заседание на Общинския съвет да се проведе и извънредна сесия. Тя включваше една-единствена точка - приемане на прогнозния разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Пловдив за 2026 година. По-рано през деня същата точка не беше приета, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Както си му е редът, в началото на извънредното заседание беше гласуван дневният ред от една точка и беше прието предложението за приемане на едно четене. Финансистката на община Пловдив Виктория Чавдарова внесе яснота защо се налага да бъде приет прогнозния разчет за капиталовите разходи.

Изискването за приемане на временен разчет е изрично записано на Закона за изменение и допълнение на удължителния бюджет на Закона за държавен бюджет за 2026 г. Пожелателно е да се приеме общ бюджет, но разчет за финансиране на капиталовите разходи е задължително. Необходимо е, за да може да продължи нормалната дейност на общината, иначе няма да могат да се извършват плащания, тъй като плащанията са възможни само при приет разчет. Ясно е казано, че общината ще получава целевата субсидия само ако има разчет, иначе няма да се получат палите за Хуманитарната гимназия и за ул. "Кукуш". Бюджетът и окончателният разчет ще бъдат разглеждани след около 2 месеца - обясни Виктория Чавдарова.

Господин Апостолов от "Свободен избор" обяви, че групата няма да подкрепи разчета, тъй като по-рано мнозинството съветници са се обединили, че няма да го приемат. Той изтъкна, че никъде не пише, че точно днес трябва да се приеме и че точно този разчет трябва да се приеме. По думите му, е могло да се приемат най-спешните, безспорните точки, а в предложения вариант няма възможност да се дискутира перо по перо.

След като сме отхвърлили предложението веднъж, кой ще претърпи катарзис? Ние ще следим кой ще претърпи катарзис - заяви Господин Апостолов.

Никой друг от съветниците не пожела да вземе отношение и да се изкаже и се пристъпи към гласуване. Разчетът беше подкрепен с 30 гласа "за", 5 "против" и 11 "въздържал се", резултатът се повтори и при прегласуването: 30-5-11. След гласуването Апостолов припомни, че по-рано през деня с "против" са гласували групите на "Свободен избор", ПП-ДБ, "Браво, Пловдив", "БСП за България" и "Независими за Пловдив", а по време на извънредното заседание - само "Свободен избор" са гласували "против".