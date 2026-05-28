За трета поредна година "Тепе Джамборе" превръща Пловдив в уникална сцена за спорт, култура и забавление. Събитието, което е неотменна част от официалния културен календар на града за 2026 г. с огромната подкрепа на Община Пловдив, се утвърди като едно от чаканите преживявания за жители и гости на град Пловдив.

Тази година над 40 партньора, сред тях водещи компании, организации и институции се присъединяват към празника, потвърждавайки мащаба и значимостта му, съобщиха от община Пловдив за Plovdiv24.bg.

Регистрацията се осъществява през официалния сайт www.tepejambore.com, а крайният срок за записване е 6 юни или до изчерпване на местата. Към момента над 800 участници вече са си закупили стартови пакети. Имаш още малко време да се запишеш и ти.

Отделно, децата до 8 години участват безплатно в специално подготвено трасе, съобразено с техните възможности и вече над 250 малки пловдивчани са потвърдили своето участие заедно със своите родители.

Старт и финал са на Парк Бунарджик от 19 часа, там ви чака концерт на живо и много изненади преди старта. По пътя трасето минава вътре през сгради като Голямата базилика, Академията за изкуства, възрожденски къщи в Стария град и редица забележителности, от които дори местни пловдивчани рядко минават пеш. А между километрите спирка с изпълнение от живи музиканти и неочаквани изненади, като подарък за всеки участник.

"Тепе Джамборе" продължава да поставя силен фокус върху каузи за достъпността и възможността хора в неравнопоставено положение също да бъдат активна част от събитието. Така фестивалът се утвърждава като едно от малкото подобни събития в България, които реално работят за включването на всички хора.

Организаторите призовават всички участници и гости на фестивала да следят внимателно социалните мрежи на "Тепе Джамборе", където ще бъде публикувана важна информация относно организацията, програмата и начина, по който ще протече събитието.