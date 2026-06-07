Позиция на Национално сдружение на професионалистите в недвижимите имоти относно поредния публичен случай на злоупотреба с клиентски средства при посредничество с недвижими имоти. Plovdiv24.bg припомня, че става дума за арестувания в Пловдив 25-годишен брокер, който завлече клиенти със 100 хиляди евро:

Националното сдружение на професионалистите в недвижимите имоти изразява сериозната си тревога във връзка с медийните публикации и телевизионни репортажи за брокер на недвижими имоти, който е приемал депозити за покупка на жилища по личната си банкова сметка и впоследствие е отказал да възстанови средствата на клиентите.

Подобни случаи са недопустими и нанасят тежки щети както на потърпевшите граждани, така и на репутацията на всички коректни и професионални участници на пазара.

За съжаление, това не е изолиран случай. През последните години ставаме свидетели на тревожна тенденция лица без необходимата квалификация, без професионална подготовка, без познаване на законодателството и без елементарни познания по посредничество с недвижими имоти да упражняват дейност като брокери. Част от тези лица никога не са преминавали специализирано обучение, не спазват професионални стандарти, етичен кодекс и често поставят личния си интерес над интереса на клиента.

Пазарът на недвижими имоти оперира със сделки за десетки и стотици хиляди левове. Недопустимо е гражданите да поверяват своите спестявания на лица без доказана компетентност, без контрол и без професионална отговорност.

Настоящият случай за пореден път показва необходимостта от въвеждане на ясни правила, професионални стандарти и ефективен контрол върху посредническата дейност в сектора.

В тази връзка Националното сдружение призовава гражданите да бъдат особено внимателни и да спазват следните основни правила:

Проверявайте дали брокерът има право да предлага имота

Преди подписване на каквито и да било документи или плащане на депозит, клиентът следва да изиска доказателства за съществуващо възлагане, посреднически договор или друг документ, удостоверяващ отношенията между инвеститора или собственика на имота и съответната агенция или брокер.

Не превеждайте средства по лични сметки

Една от най-сериозните червени лампи е искането за превеждане на депозит или капаро по лична банкова сметка на брокер.

Средства по сделки с недвижими имоти следва да се превеждат единствено по банков път и към надлежно посочени фирмени сметки или директно към страните по сделката съгласно договорените условия.

Съгласно действащото законодателство и добрите търговски практики, плащанията по сделки с недвижими имоти следва да бъдат извършвани по банков път, когато са над законоустановените прагове. Банковият превод осигурява проследимост, защита на страните и доказуемост на плащанията.

Изисквайте подробен депозитен договор

Всеки депозит трябва да бъде обезпечен с писмен документ, който ясно определя:

размера на сумата;

основанието за плащането;

срока на действие и сключване на Предварителен договор;

условията за задържане;

условията за възстановяване;

отговорностите на всяка от страните

Проверявайте собствеността и статута на имота

Преди плащане на депозит клиентът следва да се увери кой е действителният собственик на имота, има ли тежести, ограничения или други обстоятелства, които могат да възпрепятстват сделката.

Работете само с доказани професионалисти

Потърсете информация за агенцията, нейния опит, история, публична репутация, офис, екип и професионално членство. Липсата на прозрачност следва да бъде предупреждение за повишено внимание.

Не подписвайте документи под натиск

Сериозната сделка не изисква прибързани решения. Всеки клиент има право да се консултира с адвокат и да получи достатъчно време за преглед на документите.

Настояваме компетентните институции да извършат пълна проверка по конкретния случай и при установени нарушения да бъдат наложени всички предвидени в закона санкции.

Същевременно считаме, че е настъпил моментът за сериозен обществен разговор относно професионалните изисквания към лицата, упражняващи брокерска дейност. Необходима е нормативна рамка, която да гарантира минимални стандарти за обучение, професионална квалификация, етика и отговорност към потребителите.

Пазарът на недвижими имоти има нужда от повече професионализъм, повече прозрачност и повече защита за гражданите.

Коректните брокери и агенции не бива да плащат репутационната цена за действията на случайни посредници и самозвани "експерти“, които компрометират професията и подкопават доверието в целия сектор.