Сдружение "ПФК Ботев" и дружество ПФК "Ботев" ЕАД искат да вземат клубния стадион на бул. "Източен" 10 на концесия. Това обяви Петър Петров, представител на двете организации пред общинските съветници на Пловдив, предава Plovdiv24.bg.
Петров припомни, че процесът на връщане на контролния пакет акции е бил труден, но по този начин се гарантира собствеността на двете структури.
Преди него кметът Костадин Димитров припомни, че досега стадионът е бил даван под наем по Закона за спорта, но тъй като от "Ботев" искат да ползват няколко помещения, са започнати разговори за стартиране на процедура за концесия.
Решението трябва да се вземе от общинските съветници по-късно днес.
