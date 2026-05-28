Сдружение "ПФК Ботев" и дружество ПФК "Ботев" ЕАД искат да вземат клубния стадион на бул. "Източен" 10 на концесия. Това обяви Петър Петров, представител на двете организации пред общинските съветници на Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Петров припомни, че процесът на връщане на контролния пакет акции е бил труден, но по този начин се гарантира собствеността на двете структури.

Нашата основна цел винаги е била да се изгради и заиграе на този стадион. Сега сме на етап 2 – довършването. Всички ние бяхме убедени, че, когато това се случи, ще получим стадиона за управление на концесия. Нашият стадион не трябва да се разделя на две части. Разговорите ще продължат за цялостна концесия" - заяви Петър Петров.

Преди него кметът Костадин Димитров припомни, че досега стадионът е бил даван под наем по Закона за спорта, но тъй като от "Ботев" искат да ползват няколко помещения, са започнати разговори за стартиране на процедура за концесия.

Факт е, че в Пловдив спортната база е на много високо ниво, по всякакъв начин трябва да направим всичко възможно за спокойното развитие на спортните клубове. Но трябва да е ясно - спорната база е за спортна дейност - коментира кметът Костадин Димитров.

Решението трябва да се вземе от общинските съветници по-късно днес.