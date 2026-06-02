От 9:30 часа на 3 юни започва преасфалтиране на западното платно на бул. "Копривщица“ в участъка между "Пещерско шосе“ и бул. "Свобода“. Заради ремонтните дейности движението в района ще бъде ограничено и затруднено.

За това съобщиха от администрацията на район "Западен“, като призоваха водачите да се съобразяват с временната организация на движението и пътната обстановка, информира Plovdiv24.bg.

Един от важните маршрути на града

Бул. "Копривщица“ е сред ключовите транспортни артерии в Пловдив и ежедневно се използва не само от жителите на район "Западен“, но и от хиляди пловдивчани.

Очаква се ремонтът да окаже влияние върху трафика в района на "Пещерско шосе“, бул. "Свобода“ и прилежащите улици, особено в часовете с интензивно движение.

Апел към шофьорите

От районната администрация призовават участниците в движението да шофират с повишено внимание, да следят временната сигнализация и при възможност да предвидят алтернативни маршрути.

Към момента не е посочен срок за приключване на ремонтните дейности.