Голямата детска площадка за деца до 12-годишна възраст в Цар-Симеоновата градина в Пловдив ще бъде временно затворена за посетители от 3 юни до края на месеца. Ограничението се налага поради извършването на планирани ремонтни дейности по обновяване на пространството.

На мястото ще бъде извършена цялостна подмяна и обновяване на саморазливната ударопоглъщаща настилка, което ще повиши безопасността и комфорта на най-малките посетители на парка, заявиха от община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

Ограничения в достъпа за сигурност на гражданите

По време на изпълнението на проекта площадката ще бъде изцяло оградена. Достъпът за външни лица ще бъде напълно ограничен, за да се гарантира безопасността на преминаващите граждани и да се осигури безпрепятствена работа на строителните екипи.

Площадката е доста компрометирана

По-добри условия за децата и родителите

След финализирането на планираната реконструкция, децата и техните родители ще могат отново да ползват обновеното пространство при значително по-добри, модернизирани и безопасни условия за игра.