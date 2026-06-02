Като изключително вълнуващо събитие определи кметът на Пловдив Костадин Димитров най-новата атракция в града – водната стена, на която се излъчиха откъси от анимационни шедьоври на Disney и Pixar. На екран от фина водна мъгла с ширина 30 метра и височина 15 метра посетителите на Цар-Симеоновата градина станаха свидетели на уникален спектакъл с любимите герои от приказките "Аладин“, "Малката русалка“, "Цар Лъв“, "Замръзналото кралство“.

Всяка събота през юни и юли от 21:30 пловдивчани и гости на града ще могат да наблюдават музикалното шоу с фонтани на Disney. Родителите седнали отзад, децата – на брега на фонтаните. Цялото езеро потънало в тишина, всички гледат филма и мълчат. Само един човек попитал: ама защо само половин час?

Това е много добра идея, защото липсваше на града тази крайна дестинация след разходка и вечерно представление да отидеш някъде и да си завършиш вечерта с кино под звездите. Снощи наистина беше приказно, сподели кметът Костадин Димитров.

Идеята е по-нататък във времето да се покажат емблематични български филми. Пловдивчани предложили да се гледа мач, а други поискали операта да представи свой спектакъл. Кметът Димитров е отворен за предложения от гражданите какво да се прожектира там вечер. Засега в събота ще се излъчват филмчетата на Disney, а в останалото време има обновена програма на обновените фонтани.

Вечерната разходка в Пловдив стана различна, смята Костадин Димитров.

Кметът изказва специални благодарности на екипите на дирекции "Култура“ и "Екология“, които до последния момент са били под напрежение преди реализацията на проекта.