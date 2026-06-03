Международната асоциация за защита от дронове (IDDA) организира специална зона за иновации и демонстрации в рамките на изложението "Хемус 2026". 17-ото издание ще бъде официално открито днес, 3 юни, в 11:00 часа пред Палата №3 на Международен панаир Пловдив. Лентата ще пререже министърът на отбраната Димитър Стоянов.

За първи път в историята на форума наред с традиционната експозиция е обособена и демонстрационна зона. В нея ще бъдат представени технологии в областта на безпилотните летателни системи, откриването на дронове, роботиката, изкуствения интелект и сигурността, съобщават организаторите. Участници като Nomadium Robotics, Exot, Броня, GeoEcom/SpearX, Visign/Cobra V и Fadron ще демонстрират автономни платформи, тежки многороторни системи, разузнавателни решения и системи за ситуативна осведоменост. Сред акцентите е полет на 3D‑принтиран VTOL апарат и демонстрация на тежка трикоптерна платформа, която ще носи българското знаме.

Всички демонстрации ще се провеждат в предварително обезопасената зона при стриктни мерки за авиационна и обществена безопасност, включително визуален контрол, ограничени коридори и координация с Министерството на отбраната.

Инициативата цели да утвърди зоната като платформа за представяне на иновации в отбранителния сектор и да насърчи взаимодействието между индустрията, институциите и академичните среди.

На 17-ото издание на изложението ще се представят 216 фирми и организации от 28 държави. Общият брой български участници достига 107, от които 95 производители и 12 дистрибутори. Увеличение има и при чуждестранните директни изложители – от 77 на 90, което представлява 17% ръст. Изложбените площи вече надхвърлят 5000 кв. м, а потвърдените делегации са над 16.

Програмата включва събитие за стартиращи компании с двойна употреба, индустриален форум и международна научна конференция, десетки презентации и двустранни срещи.

Последният ден е отворен за граждани, които ще могат да видят бойна техника, включително новите машини "Страйкър“, както и демонстрационен прелет на два изтребителя F‑16 Block 70 в първия ден от изложението.