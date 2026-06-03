Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие днес, 3 юни, 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“. То ще се проведе от 3 до 6 юни в Международния панаир в Пловдив. Церемонията по откриването ще започне в 11.00 ч. пред Палата 3 на Панаира, съобщиха от министерството за Plovdiv24.bg.

На нея ще присъстват и заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, висши офицери от Българската армия, представители на държавната и местната власт. По време на официалната церемония над района ще прелети и двойка изтребители F-16 Block 70.

Международното изложение "Хемус 2026" се провежда под патронажа на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Основен организатор е фондация "Хемус - 95“.

В първия ден на изложението участниците, посетителите, както и пловдивчани ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от Съвместното командване на специалните операции и Военновъздушните сили. Тя ще се проведе от 18.00 ч. на р. Марица в зоната около Панаира. Демонстрациите ще бъдат видими от моста над река Марица и прилежащите пространства.

В рамките на изложението, на 4 юни от 10.00 ч. в зала "България“ на Конгресния център ще се проведе Индустриален форум на тема "Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема“.

Същия ден, от 14:00 ч. в зала "България“ ще бъде открита Тринадесетата международна научна конференция "Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“, която е неразделна част от Международното изложение "Хемус 2026“. Форумът е организиран от Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров“.

На 5 юни на Централен артилерийски технически изпитателен полигон "Змейово“ ще се състоят демонстрационни стрелби, чрез които ще бъдат представени нови разработки и продукти на български и чуждестранни фирми.

На 6 юни от 10.00 часа в района на Международен панаир - Пловдив ще се проведе демонстрация на способности от военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции, след което ще бъдат връчени сертификатите на изложителите от заместник-министър на отбраната.