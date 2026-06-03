Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на "Икономическа полиция" Пловдив.

Установено е източване на НЗОК, използвани са около 3 000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения, каза вътрешният министър Демерджиев.

Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.

Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив.

Припомняме, че днес от 15,00 часа в тази връзка ще се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив.

Причината е образувано досъдебно производство за извършени престъпления, свързвани с източване на средства от Здравната каса и бюджета на НОИ в особено големи размери.

Има задържани и привлечени като обвиняеми лица. В брифинга ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор, Димитър Пехливанов, зам.-окръжен прокурор, ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив и комисар Георги Боюклиев, началник на отдел "Икономическа полиция“.