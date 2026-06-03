Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на "Икономическа полиция" Пловдив.
Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.
Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив.
Припомняме, че днес от 15,00 часа в тази връзка ще се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив.
Причината е образувано досъдебно производство за извършени престъпления, свързвани с източване на средства от Здравната каса и бюджета на НОИ в особено големи размери.
Има задържани и привлечени като обвиняеми лица. В брифинга ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор, Димитър Пехливанов, зам.-окръжен прокурор, ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив и комисар Георги Боюклиев, началник на отдел "Икономическа полиция“.
Незнам
преди 2 ч. и 12 мин.
3000 медийно е СУПЕР, ама разпитали 35 свидетеля, някак ми се струва, че в съда ще докажат 15-20 и тия ще ги осъдят да платят нЕкоя глоба! Обявяваме гръмки заглавия, ама после какво се случва никой не гледа...гледали сме го този филм.
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 19 мин.
Браво това се прави в цяла България но само в Пловдив ги задържат.
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