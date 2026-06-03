Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова откри 17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026" в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Тя прие почетен караул от гвардейци, след което започна церемонията по откриване на изложението в Международния панаир-Пловдив.

Проф. д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив даде началото на изложението като съобщи, че тази година в него участват 258 компании от 28 държави. Те ще покажат новости и изпреварващи тенденции в отбранителната индустрия.

Тази година "Хемус“ се провежда под патронажа на три министерства - Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, на инвестициите и индустрията, както и на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Това говори за сериозното отношение на държавата към отбранителната индустрия, посочи Соколов като благодари на Фондация "Хемус 95" за партньорството.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация съобщи важни новини, като наблегна на това, че неговото министерство за първи път е съорганизатор и това е добре, тъй като технологичен суверенитет не се постига само от едно министерство, трябва всички да работят заедно. Той отбеляза, че през 2025 година у нас е създаден Центърът за иновации в отбраната. А приоритет в работата му ще бъде производството на дронове, за да стане България дроновият път на Източна Европа.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отбеляза, че това изложение се утвърди като един от най-разпознаваемите форуми в отбраната, който предоставя технологични постижения в отбраната и сигурността. Технологичният фокус е насочен към ключови области в сигурността и отбраната като киберсигурност, иновации, интелигентни системи за управление и други. Особено силно е представено развитието на дрон технологиите и системи за сигурност.

Стоянов не пропусна да отбележи още, че "Хемус" става все по-престижен форум, като бележи значителен ръст на изложителите - с над 25%, увеличава се и международното участие - от 77 на 90 близо, което представлява около 17 %, а броят на чуждестранните делегации тази година е 17. Сред гостите е и министърът на отбраната на Ливан.

Този голям интерес ясно показва нарастващата роля на отбранителната индустрия както на България, така и на ЕС.

Министърът на отбраната посочи още, че в Националния план са включени 9 проекта за развитието на Българските въоръжени сили. А страната ни вече е сред държавите с одобрени национални планове по Програмата за усвояване на средства от ЕС за национална сигурност.

Президентът на Републиката Илияна Йотова също поздрави участниците и гостите на изложението.

Последните събития като войната в Украйна и Близкия Изток ни накара да преосмислим, че понятието национална сигурност означава, че не само с човешки ресурси и техника можем да гарантираме сигурността на нашите държави. И затова днес тук ще представим всички институции. Съвременните отбранителни индустрии имат нужда от най-високо технологично ниво, както и от сигурност и устойчивост на производството, каза Йотова и посочи някои дефицити, които са показали тези войни.

Тя изказа и специални благодарности на кмета на Пловдив Костадин Димитров за предоставената възможност на територията на града да се срещнат компании и държави, които демонстрират отбранителните си спокобности.

Йотова подчерта и огромната важност на България като държава, която е външна граница на НАТО, като посочи необходимостта от създаване на съответната инфраструктура с адрес сигурност.

Сигурността не е луксозна политика, а необходимост. Просперитет без сигурност не може да има, както и няма свобода без средства, които да я защитават, . каза още Йотова.

"Хемус 2026" е с тематична насоченост отбрана, антитероризъм и сигурност със специален акцент на направленията кибернетична сигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации, автономни системи за наблюдение, информация, следене и реагиране, както и образователни продукти и услуги в предметната област.

Изложението предлага уникални възможности за съчетаване на интересите на националните институции, въоръжените сили, българската отбранителна индустрия, европейските и международните производители и потребители, научните институции и академичната общност. Изложението се доказа като успешен форум за развитие на възможностите за бизнес в сферата на сигурността и отбраната, за разширяване на бизнес мрежите, за укрепване и задълбочаване на контактите с правителствените и неправителствени организации, за представянето на иновативни решения, продукти и услуги, за обмен на информация и добри практики.