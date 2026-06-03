В редакцията на Plovdiv24.bg получихме сигнал от читател във връзка с междусъседски спор за поставена врата пред един от апартаментите в жилищна сграда на бул. "Александър Стамболийски". Според пловдивчанина, който помоли за съдействие за разгласяване на проблема, тя е неправомерно поставена, като не само това, а и оспорва в съда решението на етажната собственост за 2 лева месечен наем на въпросната врата.

С редакцията се свърза адвокат, който представлява ответната страна по казуса, с желание да му дадем думата и да се възползва от правото си на отговор.

Публикуваме го без редакторска намеса:

Моят доверител и вероятно Вашият източник са съседи, роднини и доскоро близки приятели. След възникнал спор между тях, във връзка с неуредени имуществени въпроси, източника на информацията Ви, започва да упражнява натиск спрямо тях по всевъзможен начин. По същото време по входната врата на редица апартаменти се упражняват посегателства, като цапане с масло, слагане на неустановени вещества в ключалките на бравите и т.н. Във връзка с тези неправомерни действия моят доверител, заедно с всички други съседи, притежаващи апартаменти по тази вертикала, си поставят алуминиеви врати и камери, с цел охрана на личната собственост.

Вероятно подразнен от предприетите защитни действия собственикът на един от апартаментите на етаж 4 в сградата (вероятно и ваш информатор) започва да сезира всякакви компетентни и некомпетентни държавни и общински институции с цел провокиране на напрежение.Подчертавам дебело, че всички институции към които се е обърнало въпросното лице, са дали становище, че вратата не нарушава, както правно установения ред в страната, така и установените взаимоотношения между останалите съседи в етажната собственост.

Относно законността На първо място не отговаря на истината твърдението на Вашия източник, че въпросната врата е незаконна. Това е така, защото на общо събрание на етажната собственост (ОС на ЕС) от 09.10.2025 г., което е проведено по всички правила на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), с пълно единодушие от присъстващите, което представляваше 57,94 % от всички идеални части на сградата, се взе решение за всички общи части от сградата, които се ползват от определен собственик, да се заплаща наем към Етажната собственост (ЕС), който да влиза във фонд "Ремонт и обновление“. В изпълнение на взетото решение моя доверител добросъвестно внася в касата на етажната собственост дължимия наем, с което отношенията между двете страни са уредени.

Въпросното решение беше взето след като от Община Пловдив, район "Южен“, в отговор на подадена от въпросното лице жалба, бе изпратено писмо, с което, противно на твърдяното от Вашия източник, не се прави препоръка за премахване на въпросната врата като незаконна, а се дават указания към Домоуправителя на ЕС да се свика ОС на ЕС, на което да се вземе решение от членовете на ЕС по реда на ЗУЕС (закона) как да се уреди въпросът.

Не отговаря на истината твърдението, че от Областна управа, Община Пловдив, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, или от която и да е друга служба са правени каквито и да било препоръки към моя доверител, или към друг жител в сградата да премахва каквото и да е съоръжение, включително и въпросната врата.

В тази връзка е коректно да се отбележи, че действително на ОС на ЕС от 25.04.2025 г., въведени в заблуда и под натиск от въпросното лице, е взето решение тази врата да се премахне, но това решение не е взето по реда на закона (ЗУЕС и други закони), противоречи на правно установения ред в страната и морала и поради тази причина е обжалвано пред РС – Пловдив. По повод на подадената искова молба е образувано гр. дело No 9479/2025 г., което е висящо и съответно взетото решение не е влязло в сила.

Освен заведеното дело, както вече стана дума, е проведено ново ОС на ЕС на 09.10.2025 г., което вече по законово установения ред взима законосъобразно решение, което отразява действителната воля на мнозинството собственици в сградата.

Обръщам внимание, че в конкретния случай не става дума за разпореждане с общи части на сградата, нито за промяна на архитектурните и строителните планове на същата, а за прости действия по управление на общи части на сграда в режим на етажна собственост. Тоест в тези случаи единственият компетентен орган да се произнесе по въпроса с управлението и поддръжката на всички общи части в сградата е ОС на ЕС, което по отношение на тази сграда е направено с Решение No 5 на ОС на ЕС от 09.10.2025 г. – влязло в сила (което ще Ви приложа).

Единственото вярно във Вашата статия е твърдението на източника Ви, че няма издаден "административен АКТ - глоба за нарушението на Закона“ (по негови думи) итова е така, защото всъщност няма нарушение нито на закона, нито на морала, нито на вътрешните правила на сградата от страна от моя доверител, както и от никой друг собственик в жилищна сграда на бул. "Александър Стамболийски“ 75А, който ползва общи части на сградата и заплаща съответния наем за тях.

В конкретният случай приложение намира поговорката "Крадецът вика: "Дръжте крадеца““, защото лицето, което откровено тероризира и тормози всички в етажната собственост, твърди, че някой друг държи съседите си за заложници.