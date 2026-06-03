За по-малко от месец служители от сектор "Индустрия и търговия“ към отдел "Икономическа полиция“ на пловдивската дирекция на МВР разкриха престъпна дейност, свързана с фиктивна продажба на апартаменти.

Активните оперативни и издирвателни действия започнали по образувано досъдебно производство от началото на май, водено под надзора на Районна прокуратура – Пловдив. Тогава в отдела постъпил сигнал, че от края на миналата година насам брокер в агенция за недвижими имоти незаконно е присвоил средства чрез сключване на предварителни договори и вземане на т. нар. "стоп-капаро“ за продажба на жилища.

Възползвайки се от вече създадени доверени отношения с клиентите си, 25-годишният посредник предлагал апартаменти на две конкретни строителни фирми, без знанието на техните собственици. В някои случаи дори давал оферти за имоти в новостроящи се сгради, които не били проектирани и изпълнени от въпросните инвеститори.

При сключване на сделка младият мъж фалшифицирал данните в договора, а капарото искал да му се плаща "на ръка“ или чрез мобилно приложение за управление на финанси. На по-късен етап обаче някои купувачи се свързали със строителните фирми, за да заплатят следващи вноски и по този начин станала ясна измамата. На този етап от разследването са установени шестима потърпевши, от които извършителят е отнел общо около 100 хиляди евро.

При задържането му в петък са извършени редица процесуални и следствени действия, част от които и с разрешение на съда. Претърсени са жилището на мъжа и ползван лек автомобил, разпитани са множество свидетели. Сред иззетите веществени доказателства са документи, лаптоп, мобилен телефон. Материалите са приобщени към воденото досъдебно производство за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 от НК. С постановление на наблюдаващия районен прокурор 25-годишният е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа.