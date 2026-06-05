Най-тежката мярка "задържане под стража“ за петимата замесени в организираната престъпна група за източване на НЗОК и НОИ ще поиска прокурорът от Окръжна прокуратура Димитър Пехливанов, предава репортер на Plovdiv24.bg. Обвинителят съобщи нови подробности по случая:

Това дело е по т.нар. вайбър лекари, които осъществяват своята дейност във вайбър групи, не се докосват до пациенти. Тяхната единствена задача е да четат имена и ЕГН.

Дори днес, в този момент се осъществяват дейности по разследването в неотложност, в клиника на територията на град Пловдив, намерени много интересни неща, включително пликове с пари с надписи, кореспондиращи с имена на лица по делото. Подробности ще има следващата седмица.

Това дело е за болнични листове, издадени от ЛКК-комисии, в период от 4-6 месеца на множество лица, като до момента са установени 200.

Работници от чужбина идват в България само на туризъм и само да получават пари от болнични и им се отпускат, без да ги видят съответните лекари. Открити са електронни подписи на лекари, поставени в компютърни конфигурации. Говорим за щета от порядъка на 500 000 евро.

Мрежата се оказа доста голяма и продължава да се разширява. Има касаторство към част от групата, която е привлечена по това дело, има и още нови, които се появяват. Става въпрос за лекари, които практикуват във вайбър. От ЛКК няма задържани за момента.

Схемата е проста: дават се данни във вайбър, търсят се хора, изписват се диагнози, които не отговарят на действителността, не се преглеждат. Единственото, което се върши, е да се удължава болничният лист.

Днес е намерен болничен лист, лицето е разпитано и съобщило, че е получило 6 болнични листа, 5000 евро обезщетение от НОИ и сега последният му болничен лист е намерен там. Човекът заяви, че никога не е посещавал медицински център, а го е свързал едно друго лице, което се занимава с това. Тарифата е 100 евро.

Досъдебното производство е за ОПГ, която се занимава с неистински документи и пране на пари.