Официалното откриване на Фермерски пазар "Парк Рибница“ ще се състои тази събота, 6 юни 2026 г., от 10:00 до 14:00 ч. в едноименния парк в Пловдив. Събитието се организира от Район "Северен" към Община Пловдив в партньорство с "Хранкооп София". Инициативата има за цел да подкрепи родното производство. Тя ще събере на едно място местни фермери, сезонна продукция и занаятчийски изделия, съобщават от районната администрация за Plovdiv24.bg. Организаторите са подготвили и специална селекция от безплатни образователни, екологични и творчески ателиета.

Програма на тематичните работилници:

Здраве от кошера: Лекция по апитерапия ще запознае присъстващите с ползите от меда, прополиса и пчелния прашец.

Кулинария за деца: В ателието "Сладко и полезно“ малчуганите ще приготвят шоколадов десерт без захар, глутен и лактоза.

Засаждане и изкуство: От 11:30 до 13:00 ч. в работилницата "От семенцето до чинията“ на "ПолеРани“ децата ще рисуват зеленчуци и ще садят боб.

Екология и природа: Трите еко ателиета "Семенце, пчеличка, обещание“ ще предложат правене на семенни топчета от медоносни цветя и създаване на "Дърво на обещанията“.

Български традиции: Творческо ателие за шевици ще запознае малки и големи с красотата на народните ни мотиви.

Събитието обещава да се превърне в споделен "зелен“ ден, изпълнен с чиста храна, занаяти и вдъхновение за пловдивските семейства.

Входът за всички посетители е свободен.