Железорешетъчен стълб на кръстовището на бул. "Менделеев“ и бул. "Санкт Петербург“, който е от старата контактна мрежа, с отпаднало предназначение и заради който пешеходците слизат на пътното платно, ще бъде премахнат утре, 6 юни 2026 г. Дейността е част от мерките за подобряване на безопасността в района.

По време на работата ще бъде въведена временна организация на движението. На място ще има служители на Общинска полиция и сектор "Пътна полиция“, които ще съдействат за нормалното преминаване на автомобилите и безопасното извършване на ремонта.

Шофьорите да преминават с повишено внимание, да следят временната сигнализация и да спазват указанията на полицейските екипи. Ремонтните дейности ще започнат в 9,00 часа.