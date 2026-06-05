Новият областен координатор на ГЕРБ-Пловдив област Младен Шишков за първи път ръководи областното събрание на структурата, съобщиха за Plovdiv24.bg от партията. То бе свикано, за да се вземат решения за организационното бъдеще на партийната организация в региона. Основен фокус на срещата бе подготовката за предстоящото Национално събрание на ПП ГЕРБ, насрочено за 30 август 2026 г.

Наблюдавайки настоящата политическа ситуация в страната и управлението на "Прогресивна България“, става все по-очевидно, че обществото усеща липсата на сигурност, предвидимост и професионализъм. В такива моменти на политическо лутане и грешни решения хората неизбежно и много скоро отново ще потърсят стабилната дясна алтернатива в лицето на ГЕРБ, категоричен бе Шишков.

Представителите на ГЕРБ обсъдиха и утвърдиха ясните правила и критерии за избор на представителите от Пловдивска област, които ще вземат участие във висшия форум на партията в края на лятото. Бяха обсъдени и правилата за провеждане на редовни отчетно-изборни събрания. На тях ще се направи анализ на организационното състояние на местните структури, както и ще бъде даден отчет на ръководствата по общини.

На събранието бяха обсъдени и номинации за административен секретар на ГЕРБ - Пловдив област – ключов избор за оперативното ръководство на областната структура, който цели засилване на координацията между общинските организации в региона. Шишков подчерта, че събранието е важна стъпка към мобилизацията и обновяването на структурите с оглед на предстоящите политически предизвикателства. Целта е пълна прозрачност в процеса на вземане на решения и номиниране на нови лица в партийното управление.

По думите му, основната задача пред организацията в момента е вътрешна мобилизация и съхраняване на ядрото.

Точно сега е критично важно да запазим нашите структури силни, сплотени и работещи във всяко едно населено място. Нашата отговорност пред избирателите е да бъдем подготвени за момента, в който доверието в сегашното управление окончателно ще се изчерпи. Принципът “проба-грешка" издава слабост, а непрекъснатите оправдания - неспособност, подчерта Шишков.

Той бе категоричен, че целта пред ГЕРБ-Пловдив област е ясна и безалтернативна: "На следващите избори трябва да се явим по-силни, по-мотивирани и по-единни от всякога. Нямаме право на крачка назад. Хората започват да осъзнават, че само ние можем да водим държавата и региона към стабилен икономически растеж и европейски път на развитие“.