Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ "Свети Георги“ ще проведе безплатни профилактични прегледи при хипоталамо-хипофизо-гонадни заболявания на 10 и 11 юни 2026 г. Консултациите отново са част от традиционната инициатива "Здраве за всички“, чиято основна цел е осигуряването на достъпна специализирана помощ, профилактика и превенция на заболяванията. Прегледите ще се извършват на територията на самата клиника на адрес бул. "Васил Априлов“ 15А, като за целта е необходимо предварително записване на телефон 032/ 602 395.

Инициативата е насочена към пациенти с вече установени гонадни заболявания или симптоми, насочващи за такива, в това число нарушения в менструалния цикъл, инфертилитет при мъже и жени, галакторея, синдром на поликистозните яйчници, повишено окосмяване при жени, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

В Клиниката по ендокринология на най-голямата болница в Южна България се извършва цялостна диагностика, съвременно лечение, проследяване и профилактика на ендокринните заболявания, като успоредно с това се внедряват и реализират иновативни, високоспециализирани диагностични и лечебни методи и подходи. Структурата работи по всички ендокринни клинични пътеки в съответствие със стандарта за звено от най-високото III ниво на компетентност. В нея се провежда лечение на остри, обострени и хронични заболявания на ендокринната система с комплицирано протичане, изискващи инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

Освен плановата дейност, клиниката осигурява денонощна спешна помощ и хоспитализация на пациенти с ендокринни патологии, както и периодичен спешен прием на пациенти с други вътрешни заболявания в рамките на болничния комплекс. Като водещ център, звеното осъществява лечебна и консултативно-методична ендокринологична помощ за Пловдив и цяла Южна България. В допълнение към клиничната практика, екипът развива активна научна дейност и провежда клинични изпитвания на медикаменти при строго спазване на правилата за добра клинична практика.