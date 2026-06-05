Костадин Димитров е български политик и кмет на град Пловдив.

Роден е на днешния 5 юни през 1975 г. Завършва математика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.

От 2011 до 2023 година три поредни мандата е кмет на район "Тракия“, като на Местните избори на 27 октомври 2019 г. е избран за районен кмет на първи тур с над 60% от гласовете на избирателите. Преди това е работил като заместник-кмет в район "Централен“.

През ноември 2023 г. е избран за кмет на град Пловдив. Костадин Димитров е вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо ITF.

Празненство тази година обаче няма да има. Празникът на градоначалника бе помрачен от огромна лична загуба - преди два дни почина неговата майка - уважаваният стоматолог д-р Димка Димитрова. Погребението е утре.