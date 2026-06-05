18 чешки компании представиха най-новите си разработки на "Хемус 2026“ в Пловдив. На специалния форум, организиран от посолството на Чехия, участва и зам.-министърът на отбраната Катерина Граматикова. Това съобщиха от панаира за Plovdiv24.bg.

На събитието бяха презентирани бойни дронове с изкуствен интелект, антидрон системи, учебни изтребители, полеви системи за пречистване на въздух и вода, както и различни видове военна техника и стрелково оръжие. Част от технологиите вече се използват в българската армия и оръжейна индустрия.

Посланик Мирослав Томан подчерта, че участието на "Хемус 2026“ е рекордно и отразява дългогодишните връзки между двете отбранителни индустрии, включително използването на чешкия учебен самолет L‑39 от българските ВВС.

Повече от два часа продължи презентацията при изключителен интерес от аудиторията. "Форумът дава силен тласък за по-тясно партньорство между чешката и българската отбранителна индустрия", смята почетният консул на Чешката република проф. д-р Иван Соколов и добавя, че икономическият обмен между двете страни устойчиво расте.