Иновациите и дълбоките технологии са не само бъдещето на нашата икономика, но и основен фактор за постигането на стратегическите ни приоритети в сигурността и отбраната. Възходът на дълбоките технологии, сред които изкуственият интелект, блокчейн, биотехнологиите и квантовите изчисления, носи на бизнеса не само нови възможности, но и нови предизвикателства. България има потенциала и капацитета да бъде сред лидерите в тези иновации, ако направим необходимите инвестиции и укрепим партньорството между индустрията, науката и държавните институции.

Това заяви зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова днес в Пловдив. Тя участва в откриването на Индустриалния форум в рамките на международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“, съобщиха от министерството за Plovdiv24.bg.

Форумът, посветен на индустрията, иновациите, дълбоките технологии и тяхната връзка с отбраната, се организира съвместно от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. В него участват представители на институциите, НАТО, академичната общност, отбранителната индустрия, високотехнологични компании и стартъпи.

Основната ни цел е да насърчаваме иновациите чрез стратегически инвестиции. Развиваме програми за финансиране, които ще предоставят на компаниите ресурс да внедряват новаторски решения. Затова работим в посока да увеличим бюджета за иновации в публичния сектор и същевременно да стимулираме частните инвестиции, каза зам.-министър Йосифова.

По думите й, само с общи усилия може да се изгради екосистема, която подкрепя иновациите на всеки етап от пътя им - от идеята до реализацията на пазара.

Пред присъстващите тя подчерта като особено важно изграждането на способност да се разпознава промяната рано и да се адаптираме бързо. "В това е и смисълът на форсайта, на който залагаме, да изпреварваме промяната, вместо да я догонваме“, добави тя.

Йосифова каза още, че подкрепата за стартиращите компании, за инкубаторите и акселераторите е ключова, за да намерят новите идеи своето място на пазара и да укрепят технологичния ни капацитет. "МИДТ цели да създаде среда, в която се привлича финансиране от национални, частни и европейски източници, за да се разгърне потенциала на българската промишленост да произвежда в мащаб проекти на световно ниво“, каза тя и добави, че за пръв път на "ХЕМУС 2026“ с подкрепата на Министерството се представят толкова много стартъпи в ключови технологични области. В рамките на Индустриалния форум по-късно МИДТ организира и панел "Иновации и технологии – мястото на МСП, start-up и dual-use компании, връзка иновации – научни изследвания“ с участието на експерти в областта.