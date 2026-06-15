В ход е обновяването на булевард "Копривщица“ в отсечката между бул. "Свобода“ и бул. "Пещерско шосе“. По трасето с дължина близо половин километър се извършва цялостно преасфалтиране. Към момента е положена основата на пътя, а в следващите дни предстои да бъде завършен и финалният пласт асфалт.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Западен“ Тони Стойчева направиха оглед на обекта и се запознаха с напредъка на строителните работи, съобщиха за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

Дейностите са част от програмата на Община Пловдив за поддържане и обновяване на уличната инфраструктура в районите "Западен“, "Южен“ и "Тракия“.

В район "Централен“ се работи и по отсечката между ул. "Тракийски юнак“ и ул. "Младежка“, където също се извършва подмяна на настилката.