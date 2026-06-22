Ръкововдството и учителите на Професионална гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ) организира тържествено връчване на дипломите на випуск 2026. Церемонията ще се проведе на 23 юни от 11 часа, предава Plovdiv24.bg.

Поканата е отправена към родителите на завършилите тази година ХII клас ученици, приятели и гости.

Заповядайте да споделим заедно един незабравим момент, изпълнен с вълнение и признание за труда и успехите на нашите зрелостници - се казва в поканата.

История

Техникумът по електротехника е създаден през 1962 г. Училището е профилирано в електротехническо направление, с цел удовлетворяване нуждите на промишлеността от висококачествени специалисти. Курсът на обучение е четиригодишен и техникумът се обособява като елитно учебно заведение, което дава специфичната образователна степен – средно специално образование.

През 2003 година, със заповед на Министерството на образованието, училището се преименува в Професионална гимназия по електротехника и електроника и продължава дългогодишната си традиция да обучава висококвалифицирани специалисти. ПГЕЕ си партнира с някои от най-големите индустриални предприятия в региона.

За последните три години училището постига стопроцентова реализация на завършилите ученици и място за развитие потенциала на младите хора.