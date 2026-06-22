Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“- Пловдив успешно приключи изпълнението на два мащабни проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административните и оперативните сгради на пожарната безопасност в град Пловдив, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Утре, 23 юни, вътрешният министър Иван Демерджиев пристига за рязане на лентата, съобщиха от полицията и пожарната.

Първият проект - № BG-RRP-4.020-0211-С01 "Въвеждане на енергоефективни мерки в сгради на РДПБЗН – Пловдив и 01 РСПБЗН – Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, ул. "Преслав“ № 33“, е реализиран с обща стойност 1 063 659,26 евро, от които 1 058 382,73 евро са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз.

Успешно приключи и проектът № BG-RRP-4.020-0240-С01"Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на 02 РСПБЗН – Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе“ № 5“, с обща стойност 508 138,04 евро, като 502 432,03 евро са осигурени чрез европейско финансиране.

И двата проекта са реализирани в периода 07 май 2024 - 30.06.2026г. по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в рамките на инвестиция "Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел е подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд на пожарната безопасност в област Пловдив чрез прилагане на устойчиви и високоефективни енергоспестяващи мерки. Сред очакваните и постигнати резултати са намаляване на разходите за енергопотребление с минимум 30%, достигане на енергиен клас "А“, оптимизиране на разходите за поддръжка и експлоатация, подобряване условията на труд за служителите и повишаване качеството на предоставяните услуги за гражданите.

В рамките на проектите са изпълнени комплексни строително-монтажни и енергийно ефективни дейности, включващи:

Полагане на топлоизолационни системи по фасадните стени с каменна вата и алуминиеви композитни панели;

Топлоизолиране на покривни, подови и тавански конструкции, граничещи с неотопляеми помещения;

Монтаж на нова PVC дограма с троен стъклопакет и подмяна на входни и гаражни врати с високоефективни конструкции;

Подмяна на съществуващото осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела;

Изграждане на съвременни VRF системи за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване с напълно автоматизирано управление;

Изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствени нужди.

След реализирането на мерките сградите на РДПБЗН – Пловдив, 01 РСПБЗН - Пловдив и 02 РСПБЗН - Пловдив отговарят на изискванията за енергиен клас "А“. Постигнато е значително намаляване на потреблението на невъзобновяема първична енергия, ограничаване на вредните емисии на въглероден диоксид и намаляване на необходимите разходи за отопление и енергоснабдяване. Реализираните инвестиции допринасят за удължаване експлоатационния живот на сградите, подобряване на архитектурната среда и повишаване устойчивостта на публичната инфраструктура. Всички дейности са изпълнени в съответствие с принципа "Да не се нанася значителна вреда“ съгласно изискванията на европейското законодателство.

С приключването на проектите РДПБЗН - Пловдив затвърждава своя ангажимент към устойчивото развитие, ефективното управление на публичните ресурси и осигуряването на модерна, безопасна и функционална работна среда за служителите на пожарната безопасност и защитата на населението.