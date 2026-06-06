С Plovdiv24.bg се свърза читател, който твърди, че е единият от участниците в скандала на пътя, за който ви информирахме по-рано днес. Става дума за статията "Очевидец: Вижте как шофьор заби юмрук в лицето на колега пред детето си". Човекът поиска право на отговор, което му даваме още сега:

Здравейте. Искам право на отговор относно публикуваната статия озаглавена "Очевидец: Вижте как шофьор заби юмрук в лицето на колега пред детето си".

Ситуацията е следната и настоявам да я публикувате без редакторска намеса:

Днес към 13.40 часа завих по улица "Перущица" в посока бул. "Пещерско шосе". След МОЛ Пловдив такси, движещо се пред мен, подаде ляв мигач за влизане в улицата след търговският обект, което си е съвсем редно и легално. Движейки се покрай него и преминавайки пред него, подадох кратка звукова сигнализация към синьо BMW, което беше спряло в насрещното и запушваше едната лента - точно пред банката.

В този момент шофьорът на таксито се отказа да влиза в МОЛ-а и започна да ме преследва (явно решил, че имам нещо против него). Подмина ме, влезе в моята лента и спря рязко. Слезе от колата и търсеше саморазправа. Това се случва точно пред стоянката на такситата. За да избегна конфликт, заобиколих спрялото такси и си продължих направо.

Въпросният шофьор видя, че съм с жена си и с дете и отново се качи в колата и започна да ме преследва. Наближавайки кръстовището на бул. "Пещерско шосе", спрях, защото има знак СТОП. В този момент таксиметровият шофьор ме блъсна отзад. Ударът не беше лек, защото ме премести. Ако бях по-близо до булеварда, щеше да ме избута на него.

Предполагам знаете какво е движението по него и какво можеше да се случи. Бидейки с жена ми и с детето, което веднага се разстрои, отидох до шофьора и му казах, че ще извикам полиция, както и направих. В съвсем кратки срокове, служителите на КАТ се отзоваха и след споделяне на това, което стана от моя страна и от страна на другия шофьор, му съставиха акт за нарушение.

От написаното в статията читател ще остане с впечатлението на агресия на пътя от моя страна. Истината е точно обратната. Шофьорът на таксито два пъти започна да ме преследва, веднъж ме засече и за финал реши да ме блъсне. Това е.