20-годишен се озова в полицейския арест заради рисково шофиране, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.

След бърза намеса пътни полицаи задържаха млад водач, дрифтирал с автомобила си в зоната на кръстовище в Пловдив. Минути след полунощ днес автопатрул на сектор "Пътна полиция“ забелязал БМВ да преминава с високи обороти и превъртане на гуми между бул. "Васил Априлов“ и ул. "Любен Каравелов“.

С включена светлинна и звукова сигнализация униформените веднага последвали колата и на ул. "Руски“ тя била спряна. Оказало се, че зад волана е младеж на 20 години. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Със заповед по ЗМВР той е отведен за едно денонощие във Второ РУ. Материалите по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 от НК са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.