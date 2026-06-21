На 19 юни в Районното управление на МВР в Приморско е получен сигнал за удавен човек на Южния плаж в Китен. Инцидентът е станал около 16:30 часа, съобщават от за Plovdiv24.bg.

Жертвата е 75-годишен мъж от Пловдив. Според първоначалната информация, той и съпругата му са прекарали целия ден на плажа, изложени на слънце. По данни на жената, мъжът е влязъл да се разхлади във водата, където внезапно му е прилошало. Той е паднал и се е удавил.

От полицията потвърждават, че това е първият регистриран случай на удавник за активния летен сезон в област Бургас. По случая е образувано досъдебно производство в РУ-Приморско, което трябва да изясни точните причини, довели до фаталния край.