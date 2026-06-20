Бизнесмен от региона на Кърджали е заснемал порнографски материали с непълнолетно момиче. 14 клипа с девойката са били открити в мобилния му телефон.

Жененият мъж е съхранявал в дигиталната памет още 606 фотофайлове, за създаването на които са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18 години.

За двете деяния родопчанинът получи едно общо наказание от 3 години затвор, както и глоба в размер на 2 556 евро. Наказанието трябва да се изтърпи при първоначален "общ“ режим. Магистратите увеличиха присъдата с още три месеца.

Бизнесменът обаче обжалва, като предстои делото да се гледа от окръжните магистрати в Смолян.