Единственото ми искане е извинение от Ивайло Мирчев, други претенции нямам. Това заяви в кулоарите на Народното събрание Димитър Давидов, доставчик на Glovo, който беше задържан след инцидент с депутата от "Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев. Давидов направи изявлението по време на съвместен брифинг с парламентарната група на партия "Възраждане“.

Припомняме, че през миналия месец в столичния квартал "Лозенец“ възникна конфликт между народния представител и куриер на Glovo. Според информацията автомобилът на доставчика бил спрян на пътното платно за кратко, за да бъде извършена доставка, което затруднило движението. Последвал словесен спор между двамата, който прераснал във физическа саморазправа.

Давидов разказа, че след случилото се е запазил работното си място. Той уточни, че сам е отишъл в сградата на 04 РУ на СДВР, след като работодателят му се свързал с него и го уведомил, че е обявен за национално издирване.

"Отидох да разкажа какво се е случило, но бях задържан. Няколко часа след задържането имаше преглед. Аз бях на работа и няма как да съм употребил алкохол, докато съм на работа“, заяви той.

На въпрос защо не е останал на мястото на инцидента до пристигането на органите на реда, Давидов обясни, че е бил в работно време и е трябвало да изпълнява служебните си задължения.

"Аз все още бях на работа. За мен работният ден не беше приключил. Това ме притесняваше“, каза той.

По време на брифинга председателят на партия "Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че при липса на пътнотранспортно произшествие или друг инцидент, куриерът не е бил длъжен да остава на мястото.

Костадинов подчерта, че всяко забавяне при доставките води до финансови загуби за куриерите и настоя за оставката на Ивайло Мирчев.

"Това е пореден случай на човек, който е във властта, срещу един обикновен български работник, който иска единствено извинение“, коментира лидерът на "Възраждане“.