Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници.

Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Катастрофата е станала в кв. "Гарата“. При инцидента са ранени деца на възраст от 12 до 15 години, като три от тях са напуснали произшествието, но по-късно са открити.

Във великотърновската болница в момента са настанени четири деца - две от тях са в Отделението по реанимация, като състоянието им е тежко. Другите две са в Неврохирургия, а едно дете е освободено за домашно лечение още след преглед през нощта.

От полицията изнесоха и допълнителни подробности за удара. Колата, управлявана от неправоспособния 15-годишен младеж, е излязла от пътното платно на улица "Ниш", движейки се към село Първомайци. Автомобилът се е ударил последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата.

Очевидци, живеещи в района, разказват, че се е чул силен гръм, след което са се видяла светкавица. В района днес няма електричество, а на място има екипи на електроразпределителното дружество, които ще сменят счупения стълб.