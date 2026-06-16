След като днес служители на ОД на МВР-Пазарджик задържаха 39-годишния Стоян Колев на автомагистрала "Тракия“ след сигнал за криволичене и размахване на оръжие от люка на лек автомобил "Ауди А8“, районна прокуратура-Пазарджик веднага започна наблюдение на бързо производство за непристойни действия и хулиганство при управление на моторно превозно средство.

Разследването е заради нарушения на Наказателния кодекс, информира Plovdiv24.bg. Пътната полиция е реагирала незабавно на получен сигнал на телефон 112, за да предотврати по-сериозен инцидент на пътното платно.

Сигнал на телефон 112 и намеса на полицията

Екшънът се разиграва в района на 60-ия километър на магистралата в посока от София към Бургас, на територията на община Септември. Случаен гражданин забелязва, че немският автомобил извършва опасни маневри, а от панорамния люк се показва предмет, наподобяващ автомат. На място незабавно пристигат екипи на "Магистрална полиция“, които спират превозното средство за щателна проверка и установяват самоличността на водача.

Стоян Колев

Проверка на оръжието и взети проби

При последвалия оглед служителите на реда изясняват, че оръжието не е огнестрелно, а е пневматична пушка, предназначена за симулативна игра. На популярния в социалните мрежи шофьор са направени полеви тестове, като уредът за отчитане на наркотични вещества дава положителен резултат. Заради размахването на оръжие на публично място на нарушителя е съставен акт и му е наложена съответната административна санкция.

Наложени мерки и предстоящи обвинения

Стоян Колев е задържан в районното управление в Пазарджик за срок до 24 часа по Закона за МВР. Той е дал кръвна проба за прецизно лабораторно изследване, чиито крайни резултати в момента се очакват. След анализ на събраните по бързото производство факти и доказателства, наблюдаващият прокурор от Районната прокуратура предстои официално да повдигне обвинение срещу водача.