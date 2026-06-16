Жена е загинала, а петима души са пострадали при катастрофа в района на село Пашови по път II-84 Велинград – Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал около 14:28 часа днес. По първоначална информация са се ударили лек автомобил "Опел Астра" и микробус "Фолксваген Транспортер".

Починалата жена е 56-годишна пътничка в лекия автомобил, а на пострадалите се извършват медицински прегледи.

Временно е ограничено движението и в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от "Пътна полиция".