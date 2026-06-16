Известният в социалните мрежи Стоян Колев е бил задържан тази сутрин на автомагистрала "Тракия“, след като полеви тест е отчел наличие на наркотични вещества.

Сигналът е бил подаден на телефон 112 от случаен гражданин, който съобщил, че от люка на движещ се автомобил се показва оръжие, наподобяващо автомат.

На място незабавно били изпратени служители на "Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В колата се намирал Стоян Колев, а на водача били направени тестове за алкохол и наркотици. Резултатът от теста за наркотични вещества се оказал положителен.

Стоян Колев е дал и кръвна проба за лабораторно изследване, чиито резултати все още се очакват. При извършената проверка на оръжието станало ясно, че то е предназначено за симулативна игра.

Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Съставен му е акт и е наложена санкция за размахване на оръжие на публично място.