На 14 юни 2026 г., около 20:50 ч., на път Батак – Доспат, е получен сигнал за горящ лек автомобил "Фолксваген Голф Плюс“, собственост на 50-годишен мъж от Пазарджик.

По първоначални данни автомобилът се е възпламенил по време на движение, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е спрял в подпорна стена.

Горящият автомобил е загасен от пристигналия на мястото екип на РСПБЗН – Доспат. При извършения оглед на предната седалка, на мястото на водача, е открито овъглено тяло.

Извършват се процесуално-следствени действия за установяване самоличността на починалия и причините за възпламеняването на автомобила.

Тялото е транспортирано в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ – Смолян за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство.