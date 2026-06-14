Моторист е загинал при пътен инцидент на Околовръстния път в София. Информацията бе потвърдена пред Plovdiv24.bg от МВР.

Катастрофата е станала около 19:00 часа днес в участъка в посока столичния квартал "Младост 4". По първоначални данни мотоциклетистът е самокатастрофирал, без да са замесени други превозни средства.

На място са били изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са предприели действия по изясняване на причините за инцидента. Към момента няма информация за други пострадали.

Според свидетели на инцидента мотоциклетистът се е движил с висока скорост непосредствено преди катастрофата, а гледката на местопроизшествието е била потресаваща. Тези твърдения обаче не са официално потвърдени, а конкретните причини за инцидента предстои да бъдат установени от разследващите органи.