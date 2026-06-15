Агресивен мъж във видимо нетрезво състояние, ударил полицай, е задържан в Димитровград, съобщават от ОД на МВР - Хасково.

В 13:10 часа вчера на спешния телефон е получен сигнал от мъж, който съобщил, че в района на Неделния пазар се разхожда агресивен мъж във видимо нетрезво състояние.

На място незабавно са изпратени униформени, които открили мъжа във вътрешността на пазара. Установили, че до пристигането им е успял да счупи с юмруци предното панорамно стъкло на лек автомобил и да удари 53-годишния му шофьор.

След като полицаите поискали да представи за проверка документите си, той отказал и продължил да се държи агресивно и да ги обижда, като ударил по скулата единия от служителите на реда.

Мигновено е последвало задържането му в районното управление, където е установена самоличността му - 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.

При проверка на багажа му са намерени два плика с 11 грама марихуана. Украинецът е настанен за лечение в димитровградската болница. По случая е образувано досъдебно производство.