62-годишен нощен пазач загина трагично, след като падна в дълбок над 30 метра изкоп на територията на кариера край бургаския комплекс "Горно Езерово“. Фаталният случай е регистриран през нощта, а информацията за него бе потвърдена от Дирекция "Инспекция по труда - Бургас“ към Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“.

Държавните инспектори и органите на реда вече са стартирали разследване, за да установят точните причини, довели до смъртта на служителя на частната охранителна фирма, информира Plovdiv24.bg.

Разследване на маршрутната схема и проверки на място

Директорът на бургаската инспекция Павлин Васков съобщи, че в момента екип на ведомството извършва детайлен оглед на мястото на трагедията. Според неговите думи, тепърва предстои да се изясни защо мъжът, който е работил на трудов договор като пазач, е отишъл точно до опасната зона, където е паднал. Основната задача на проверяващите е да преценят какви са били конкретните задължения на служителя, къде е трябвало да се движи по време на смяната си и как е била организирана маршрутната схема на територията на охранявания промишлен обект.

Черна серия от трудови злополуки в Бургас през годината

Този случай допълва поредицата от тежки инциденти на работното място в региона през последните месеци. На 9 април т.г. работник загуби живота си след падане от скеле в бургаския комплекс "Меден рудник“. Само няколко седмици по-късно, на 30 април, служител на ВиК също загина при трудова злополука на бургаската улица "Оборище“ по време на изкопни дейности по водопреносната мрежа, след като земна маса се свлече и го затрупа. Последният регистриран инцидент е от 9 юни т.г., когато работник пострада на железопътната линия между квартал "Долно Езерово" и Камено вследствие на прехвърчането на електрическа искра.