Зад волана на БМВ-то, което тази вечер премаза 18-годишно момиче на пътя между Свети Влас и Слънчев бряг, е бил 21-годишният бургазлия Максим. По предварителна информация младият мъж е с едва едногодишен стаж зад волана.

Той е връхлетял с висока скорост върху пешеходната пътека или тротоара, по който в този момент се е движело момичето. Загиналата пешеходка е украинска гражданка. Тя излязла от квартирата си и отивала при приятели в Слънчев бряг, преди да бъде пометена в района на хотел.

На място на Максим са направени полеви тестове за алкохол и наркотици, които са отчели отрицателни резултати. Взети са му и кръвни проби за по-нататъшен лабораторен анализ.

Пътят за Слънчев бряг е блокиран след пътния инцидент. Според първоначални сведения черно BMW, движещо се с много висока скорост, е блъснало жена, съобщи общественикът Кръстьо Пеев. Той призова шофьорите да не тръгват от Свети Влас към най-големия курортен комплекс по Черноморието ни и обратно, ако не е наложително.