Плевенският окръжен съд остави в ареста двамата обвиняеми по разследването на смъртта на 50-годишен мъж от град Искър. Решението е взето на заседание, на което са разгледани исканията на Окръжна прокуратура – Плевен за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.

От прокуратурата са поддържали исканията с мотива, че съществува обосновано предположение за съпричастността на обвиняемите към престъплението. Според държавното обвинение е налице и реална опасност те да се укрият или да извършат друго престъпление.

Защитниците на обвиняемите са оспорили искането, като са заявили, че липсват достатъчно данни за авторството на престъплението. По думите им не е доказано и наличие на опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. Защитата е изтъкнала още, че не е ясно каква точно е причината за смъртта на 50-годишния мъж и какви телесни увреждания са му били нанесени.

След преценка на събраните доказателства съдебният състав е приел, че може да се направи обосновано предположение за участието и ролята на обвиняемите в деянието. Съдът е отхвърлил възраженията относно причината за смъртта на пострадалия, като е посочил, че по делото има медицински доказателства, които я установяват, съобщава БТА.

Магистратите са отчели и високата обществена опасност на деянието, за което двамата са привлечени като обвиняеми, при определянето на мярката за неотклонение. С тези мотиви Плевенският окръжен съд е наложил на двамата обвиняеми мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Определенията не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд във Велико Търново.