Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване на катастрофата с пострадали деца в Горна Оряховица.

По данни на прокуратурата произшествието е настъпило в 1:15 часа тази нощ. Зад волана на лекия автомобил "Фиат Палио Уикенд 75“ е бил 15-годишен младеж. Той е загубил контрол над колата и се е ударил последователно в автомобил, два контейнера за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран лек автомобил.

От произшествието са пострадали водачът на автомобила и возещите се в него пътници, съответно две момчета на 12 години и две момчета на 14 години. На водачът и на едно от децата на 12 години са причинени средни телесни повреди и към настоящия момент пострадалите лица се намират на лечение в болнично заведение, посочват още от прокуратура.

В хода на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествие в присъствието на автоексперт. Разпитани са свидетели и са назначени съдебно-медицински, автотехнически и технически експертизи.

Предстои да се извършат разпити на свидетели и назначаване на нови експертизи, включително комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача.

За престъплението по се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години, както и отнемане на МПС, послужило за извършване на престъплението, ако е собственост на дееца, а ако същият не е собственик, се присъжда равностойността му.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица.