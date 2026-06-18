На 17.06.2026 г. около 17:30 ч. в Кюстендил таксиметров водач получава адрес от Централна диспечерска система и се отправя към подадената заявка.

След пристигането си на адреса, докато изчаква клиента в паркирания си таксиметров автомобил, към него се приближава непознат мъж, който започва словесна агресия и отправя обвинения, че едва ли не е бил застрашен от автомобила.

По данни на водача, впоследствие мъжът му нанася удар с юмрук в областта на лявото око. В опит да защити себе си, шофьорът използва законно притежавания си газов пистолет. Въпреки това агресията продължава и се налага да произведе допълнителни изстрели.

След това водачът успява да напусне автомобила и да се отдалечи от непосредствената опасност. На помощ му се притичва случаен минувач, който става очевидец на случилото се и е дал сведения по случая.

Незабавно е подаден сигнал на телефон 112. На място са изпратени служители на ОДМВР – Кюстендил и екип на Спешна медицинска помощ. След извършен медицински преглед таксиметровият водач е насочен към очен лекар, като е препоръчан и преглед при невролог. Очаква се изготвянето на съдебномедицинска експертиза, която да установи характера и степента на получените травми. По случая е образувано наказателно производство.

Към настоящия момент извършителят все още не е установен и задържан, съобщиха от SOS TAXI – България, които ще сезират Главна дирекция "Национална полиция“ и ОДМВР – Кюстендил с настояване за бързи и адекватни действия по установяване и задържане на извършителя.

И добавят:

Категорично осъждаме всяка форма на насилие срещу таксиметровите водачи. Всеки човек, който упражнява професията си, има право да работи спокойно и безопасно.

Настояваме органите на МВР и прокуратурата да извършат пълна, обективна и безпристрастна проверка на всички факти и обстоятелства по случая, както и да предприемат необходимите действия за установяване и подвеждане под отговорност на виновното лице.

Ще продължим да следим случая и ще информираме обществеността за развитието му.