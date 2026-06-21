Тримата работници, които пострадаха при вчерашния пътен инцидент на околовръстния път на Ботевград (второкласен път II-17), не са служители на АПИ. Това стана ясно от официална позиция на Агенцията във връзка с произшествието, изпратена до Plovdiv24.bg.
Кои са пострадалите работници?
Мъжете са наети от пътноподдържащото дружество, което отговаря за републиканската инфраструктура в Софийска област. Договорът за тази дейност се изпълнява от обединението ДЗЗД "ПП СОФИЯ 2023", в което влизат няколко компании.
От АПИ уточняват, че конкретните пострадали лица са служители на фирмата "Нивел Строй" ЕООД.
Обстоятелства около инцидента
Злополуката се е случила, докато екипът е изпълнявал своите служебни задължения по поддържане на пътното платно. Те са включвали:
- Косене на тревните площи;
- Почистване на отпадъци край пътя.
Според информацията от Агенцията, работните дейности са се извършвали при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност, а самият пътен участък е бил ясно сигнализиран с предупредителни конуси.
Апел за отговорно шофиране
Поводът накара Агенция "Пътна инфраструктура" да излезе с пореден призив към водачите на моторни превозни средства. От институцията настояват шофьорите да:
- Спазват стриктно поставената пътна сигнализация;
- Бъдат изключително внимателни и да поддържат безопасна дистанция;
- Се движат със съобразена скорост;
- Не предприемат рискови маневри и изпреварвания, които могат да застрашат живота на работещите на пътя и на останалите участници в движението.