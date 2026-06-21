Тримата работници, които пострадаха при вчерашния пътен инцидент на околовръстния път на Ботевград (второкласен път II-17), не са служители на АПИ. Това стана ясно от официална позиция на Агенцията във връзка с произшествието, изпратена до Plovdiv24.bg.

Кои са пострадалите работници?

Мъжете са наети от пътноподдържащото дружество, което отговаря за републиканската инфраструктура в Софийска област. Договорът за тази дейност се изпълнява от обединението ДЗЗД "ПП СОФИЯ 2023", в което влизат няколко компании.

От АПИ уточняват, че конкретните пострадали лица са служители на фирмата "Нивел Строй" ЕООД.

Обстоятелства около инцидента

Злополуката се е случила, докато екипът е изпълнявал своите служебни задължения по поддържане на пътното платно. Те са включвали:

Косене на тревните площи;

Почистване на отпадъци край пътя.

Според информацията от Агенцията, работните дейности са се извършвали при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност, а самият пътен участък е бил ясно сигнализиран с предупредителни конуси.

Апел за отговорно шофиране

Поводът накара Агенция "Пътна инфраструктура" да излезе с пореден призив към водачите на моторни превозни средства. От институцията настояват шофьорите да: