|Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата и за леки автомобили
Според Лалова проблемът не е само в невъзможността на гръцките власти да се справят със ситуацията, а и във факта, че те също заемат страната на протестиращите фермери. "Тук е необходима активна дипломация и диалог на най-високо ниво с гръцките власти. За съжаление, такава реакция от българска страна липсва, а спешните мерки са наложителни“, подчерта Лалова.
По данни на транспортния бранш загубите за българските превозвачи възлизат на около 3 милиона и 470 хиляди евро седмично. В момента се обсъждат възможни реципрочни мерки в отговор на продължаващата блокада.
Йоана Лалова настоя министър-председателят на България незабавно да поиска среща с гръцкия си колега, за да бъде намерено решение на кризата. По информация на транспортния сектор се очаква Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили, за период от 48 часа без прекъсване.
"Държавата трябва да реагира още днес“, категорична е Лалова. Тя припомни, че миналата седмица дори е регистриран смъртен случай, свързан с продължителното чакане по граничните пунктове.
