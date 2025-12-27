Протестите в Гърция ескалират

© Фермерите в Гърция, които блокират пътища от началото на месеца заради забавени плащания на компенсации и субсидии, решиха да блокират магистралата Солун-Атина на 27 декември, предава агенция Аnadolu.



Според гръцката държавна телевизия ERT, фермерите са решили да блокират пътя с тракторите си в района на Малгара на магистралата Солун-Атина.



В резултат на това пътят от Атина до Солун ще остане отворен, докато пътят от Солун до Атина ще бъде затворен поради протеста.



Представители на 18 селскостопански блока се срещнаха в Епаноми, Солун, настоявайки за незабавно разрешаване на проблемите и съществен диалог с правителството. Фермерите твърдят, че не целят ескалация на конфронтациите, а преминаване към ползотворен и съществен диалог, ръководен от интересите на националната икономика като цяло.



''В разгара на мобилизациите се проведе среща с участието на 18 блока в цяла Гърция. Според общото признание на цялото гръцко общество, а не само на фермерите, ситуацията е, че е необходимо незабавно да се решат жизненоважни проблеми, като тези, които бяха представени на правителството днес. Очевидна стана и необходимостта от започване на съществен диалог за настоящето и бъдещето на гръцкото земеделие и животновъдство''.



Заради блокадите на фермерите, които продължават в цяла Гърция от началото на декември, междуградските магистрали, летищата и граничните пунктове периодично се затварят.



Фермерите настояват за изплащане на забавени субсидии. Припомняме, че ЕС спря земеделските субсидии към Гърция заради обвинения в корупция в държавните звена.