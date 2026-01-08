© виж галерията Гръцките фермери започнаха, обявената по-рано 48-часова блокада. Националният път Атина-Ламия от Кастро Войотия е затворен, фермерите са блокирали и страничните пътища.



обявени са:



- 48-часова блокада на митниците в Промахона, Екзохи, Евзони и Ники



- Затварят се и двете посоки на движение в Малгара за 48 часа



- Затворен е старият национален път Коринт – Аргос, в Дервеняки



- Двудневно блокиране на Бара Сиатиста и възела Филота на магистрала Егнатия



- Затворен е и автомагистралата Антирио-Йоанино



- Затворен за два дни е високият мост на Халкида



По-рано днес (8 януари) вътрешният министър на България Даниел Митов увери, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.