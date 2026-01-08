ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гръцките фермери дадоха старт на 48-часовата блокада на граничните пунктове и пътните артерии
обявени са:
- 48-часова блокада на митниците в Промахона, Екзохи, Евзони и Ники
- Затварят се и двете посоки на движение в Малгара за 48 часа
- Затворен е старият национален път Коринт – Аргос, в Дервеняки
- Двудневно блокиране на Бара Сиатиста и възела Филота на магистрала Егнатия
- Затворен е и автомагистралата Антирио-Йоанино
- Затворен за два дни е високият мост на Халкида
По-рано днес (8 януари) вътрешният министър на България Даниел Митов увери, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.
