Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
Автор: Николина Александрова 15:51
На остров Крит са регистрирани сериозни инциденти заради протеста на гръцките фермери, като летищата в Ираклио и Ханя са затворени, предава Proto Thema.

На летище "Никос Казандзакис“ фермерите са влезли на пистата, а при " Йоанис Даскалогианис" са блокирани пътищата, водещи към летището.

Най-малко 10 полета са отменени или отложени, като няма информация кога фермерите ще вдигнат блокадата.

По-рано бяха регистрирани сериозни сблъсъци между фермери и полицията. В Ханя фермерите преобърнаха патрулна кола и нападнаха полицейски бус. Според местните медии има двама ранени от инцидентите.

Същевременно фермерите планират да блокират и пристанищата в Солун и Воло.


06.12.2025 Гръцките фермери вдигнаха блокадата на Промахон






Статистика: