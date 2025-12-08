Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун

© На остров Крит са регистрирани сериозни инциденти заради протеста на гръцките фермери, като летищата в Ираклио и Ханя са затворени, предава Proto Thema.



На летище "Никос Казандзакис“ фермерите са влезли на пистата, а при " Йоанис Даскалогианис" са блокирани пътищата, водещи към летището.



Най-малко 10 полета са отменени или отложени, като няма информация кога фермерите ще вдигнат блокадата.



По-рано бяха регистрирани сериозни сблъсъци между фермери и полицията. В Ханя фермерите преобърнаха патрулна кола и нападнаха полицейски бус. Според местните медии има двама ранени от инцидентите.



Същевременно фермерите планират да блокират и пристанищата в Солун и Воло.