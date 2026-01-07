ИЗПРАТИ НОВИНА
Мицотакис приветства предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
Автор: Елена Николова 17:25
©
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис приветства днес предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предлагащо на фермерите от ЕС ранен достъп до 45 милиарда евро от бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2028-2034 г.

"Това е предложение, което показва, че гласът на Гърция в Европа се чува по-силно и по-ясно“, каза Мицотакис в публикация в социалните мрежи, цитирина от eKathimerini.

"Ние продължаваме последователно да подкрепяме силна Обща селскостопанска политика за 2028-2034 г. За нас настоящето и бъдещето на първичния сектор е национален приоритет“, допълни още той.

Очаква се правителството на Мицотакис да разкрие предложените от него мерки в опит да сложи край на едномесечната безизходица с гръцките фермери, протестиращи срещу забавените плащания на субсидии от ЕС. 

Междувременно прокурорът от Върховния съд на Гърция призова местните прокурори да се намесят незабавно в случаи, включващи затваряне на пътища и блокади на магистрали, организирани от протестиращите фермери и животновъди.







