|Саркози след освобождаването си от затвора: Истината ще възтържествува
Саркози заяви, че вече е със семейството си и благодари на "всички, които ми писаха, подкрепяха ме и ме защитаваха“.
"Законът е приложен. Сега ще подготвя обжалване. Цялата ми енергия е насочена към единствената цел - да докажа невинността си. Истината ще възтържествува. Това е очевидно и животът учи на това“, добави бившият президент на Франция.
Припомняме, че Никола Саркози бе държан в парижкия затвор "Ла Сант“ от края на октомври, след като беше осъден по делото за финансиране на президентската му кампания през 2007 г. от Муамар Кадафи.
