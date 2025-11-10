Саркози след освобождаването си от затвора: Истината ще възтържествува

© Бившият френски президент Никола Саркози, който беше освободен от затвора в понеделник, 10 ноември, благодари на близките си за подкрепата и настоя за невинността си. Той обяви това в социалната платформа X.



Саркози заяви, че вече е със семейството си и благодари на "всички, които ми писаха, подкрепяха ме и ме защитаваха“.



"Законът е приложен. Сега ще подготвя обжалване. Цялата ми енергия е насочена към единствената цел - да докажа невинността си. Истината ще възтържествува. Това е очевидно и животът учи на това“, добави бившият президент на Франция.



Припомняме, че Никола Саркози бе държан в парижкия затвор "Ла Сант“ от края на октомври, след като беше осъден по делото за финансиране на президентската му кампания през 2007 г. от Муамар Кадафи.